Lille : Timothy Weah va signer à la Juventus !

C’est le transfert surprise de la nuit ! Après avoir définitivement conservé l’attaquant polonais de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik, la Juventus est sur le point d’enrôler un autre élément offensif du championnat de France. À 23 ans et après quatre ans passés à Lille (6 buts inscrits en 89 matches de Ligue 1), Timothy Weah va quitter le nord de la France pour filer chez les Bianconeri !

La Gazzetta dello Sport affirme que la Vieille Dame et les Dogues sont sur le point de finaliser un transfert avoisinant les 12 M€, une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Les négociations sont encore en cours, notamment au sujet du pourcentage à la revente que veut inclure le LOSC dans l’opération. Quant au joueur, il va signer un contrat de cinq ans. Une arrivée qui en a surpris plus d’un.

Un coup surprise

En quête de renforts à prix raisonnable, les Bianconeri doivent agir rapidement pour remodeler leur secteur offensif. Après le départ d’Angel Di Maria (libre, non conservé) et de Juan Cuadrado et les potentielles ventes de Dusan Vlahovic et de Federico Chiesa, la Vieille Dame doit assurer ses arrières. Si de prime abord, le recrutement de Weah peut interpeller, il est en fait très logique.

Vendu au LOSC en 2019 par le PSG, l’attaquant international américain (30 sélections, 4 buts) était venu dans le nord pour se relancer. Et s’il a décroché un titre de champion de France en 2021 sous les ordres de Christophe Galtier, il a été repositionné par Paulo Fonseca dans le rôle d’un piston droit ces derniers mois. C’est dans ce rôle que la Juventus l’a recruté et qu’il va pouvoir obtenir du temps de jeu. Il faut dire que dans ce secteur de jeu, le club turinois est assez court. Juan Cuadrado (35 ans) s’en va, il y a donc une vraie place à prendre sur le flanc droit dans le 3-5-2 de Massimiliano Allegri.