OM-ASSE : les compositions officielles

Ce soir, l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne attaquent l'avant-dernier match de leur préparation au stade Jean-Laville (Gueugnon), avant de lancer leur championnat le 8 août prochain. Jorge Sampaoli continue pour sa part de peaufiner son onze et son système au fil des matches et des arrivées, mais toujours avec une défense à trois. Steve Mandanda est le dernier rempart, protégé par Leonardo Balerdi, William Saliba et Jordan Amavi. Au milieu, Mattéo Guendouzi, Gerson et Valentin Rongier sont encerclés par Nemanja Radonjic et Konrad de la Fuente.

Devant, Darío Benedetto est associé à Dimitri Payet. Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car ne sont, eux, pas dans le groupe (Covid-19). Arkadiusz Milikk, absent car toujours blessé, pourrait, lui, reprendre l'entraînement le 1er août. En face, Claude Puel aligne un 4-3-3 avec Etienne Green dans les buts. Yvann Maçon, Harold Moukoudi, Timothée Kolodziejczak et Gabriel Silva le devancent, alors que Zaydou Youssouf, Mahdi Camara et Yvan Neyou constituent le milieu stéphanois. Charles Abi accompagne Wahbi Khazri et Adil Aouchiche en attaque.

Les compositions d'équipes :

OM : Mandanda - Balerdi, Saliba, Amavi - Radonjic, Rongier, Guendouzi, Gerson, De la Fuente - Benedetto, Payet

📋 Le 𝗫𝗜 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗣𝗔𝗥𝗧 de Jorge Sampaoli pour ce 6ème match de préparation 💥#OMASSE à suivre sur @C8TV 👀



🗣 ALLEZ L'OM 💙 pic.twitter.com/xzlbANpxUH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2021

ASSE : Green - Maçon, Moukoudi, Kolodziejczak, Silva - Youssouf, Camara, Neyou - Aouchiche, Abi, Khazri