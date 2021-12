FC Barcelone : Sergio Agüero explique sa décision

La suite après cette publicité

30 octobre 2020, FC Barcelone-Alavés. Depuis cette rencontre de Liga, on n'avait plus revu Sergio Agüero. Touché au thorax en première période, l'attaquant argentin avait dû céder sa place plus vite que prévu. Le principal concerné a ensuite quitté le stade pour rejoindre l'hôpital en ambulance pour y passer des examens. Dans un premier temps, le Barça expliquait que son joueur allait être absent 3 mois, mais une rumeur a commencé à se répandre ces dernières semaines, annonçant que le joueur de 33 ans allait devoir mettre fin à sa carrière. Malheureusement, celle-ci s'est confirmée.

Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi au Camp Nou, l'ancien joueur de Manchester City a annoncé qu'il raccrochait les crampons à cause de problèmes de santé : «cette conférence, c'est pour dire que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football. C'est un moment très difficile. Cette décision, je l'ai prise pour ma santé. J'étais inquiet comme le staff médical qui a fait de son mieux. Mais la meilleure chose est d'arrêter de jouer. J'ai pris cette décision il y a 10 jours mais je voulais dire à tout le monde que j'ai tout fait pour avoir de l'espoir, mais il n'y en avait plus vraiment.» Sergio Agüero a ensuite tenu à remercier les équipes où il a joué et tous ses coéquipiers ou ex-partenaires.

«Je continuerai à être lié au football»

Dans la suite de son discours, où les larmes ont forcément coulé, le récent vainqueur de la Copa América avec son ami Lionel Messi est revenu sur le moment où il a appris la mauvaise nouvelle. «Je me sens bien en ce moment. Évidemment, les deux premières semaines ont été difficiles mais quand j'ai passé les premiers tests physiques à la clinique, les médecins m'ont dit qu'il y avait une grande possibilité que je ne continue pas et j'ai commencé à me motiver mais ce n'était pas facile. Et quand ils m'ont dit que c'était définitif, il m'a fallu quelques jours de plus pour le digérer. (...) Maintenant je vais bien, mais oui, c'était difficile», a enchaîné l'Argentin.

Mais alors que va faire le «Kun» désormais ? Interrogé sur son avenir, Sergio Agüero a brièvement expliqué qu'il n'allait pas quitter le monde du ballon rond : «que cela m'arrive maintenant, eh bien, les choses arrivent pour une raison et c'est positif parce que je suis ici à en parler. Mais oui, c'est une chose positive que ce problème ait été détecté maintenant. J'essaie d'être heureux en dehors du football et de pouvoir profiter de tous les moments que les footballeurs savent qu'ils manquent. Ce n'est pas facile d'être un joueur de football. Tous les jours, je m'entraîne, je joue, je voyage. Les joueurs doivent avoir beaucoup de respect. Je continuerai à être lié au football et je pourrai profiter davantage de la vie.» 21 titres, des buts à gogo, d'incroyables émotions... Merci Monsieur.