Euro Espoirs : l’Espagne arrache le nul face à l’Ukraine et termine en tête du groupe B

La troisième et dernière journée du groupe B de l’Euro Espoirs offrait une belle affiche aux allures de finale entre l’Espagne et l’Ukraine ce mardi soir. Les deux équipes s’étaient imposées lors de leurs deux premières confrontations face à la Croatie et la Roumanie. La première place était donc en jeu. La Rojita commençait d’ailleurs cette rencontre pied au plancher. Si le gardien ukrainien manquait son dégagement et donnait le ballon à Rodrigo Riquelme qui ne se faisait pas prier pour ouvrir le score, l’arbitre intervenait pour siffler une faute assez étrange à la vue des images (20e). Après une nouvelle erreur défensive, Sergio Camello manquait son duel face au portier adverse (27e), tandis que l’Ukraine ouvrait le score sur sa première tentative. Sur une contre-attaque d’Oleksandr Nazarenko, l’Ukrainien centrait pour Bohdan Viunnyk qui plaçait une frappe imparable (43e, 1-0).

Au retour des vestiaires, Ivan Zhelizko égalisait en marquant contre son camp sur une action presque anodine (49e, 1-1). A l’aube des dix dernières minutes, l’Ukraine créait la surprise en profitant d’un pénalty généreux, transformé par Georgiy Sudakov, pour prendre une nouvelle fois ses distances dans ce match (81e, 2-1) mais l’Espagne trouvait les ressources pour revenir dans cette rencontre, arracher le match nul par l’intermédiaire d’Abel Ruiz (90e, 2-2) et terminer en tête du groupe B ! Dans l’autre rencontre au sein du même groupe, la Croatie affrontait donc la Roumanie dans le match des perdants. Avec deux défaites au compteur chacune, les deux équipes n’avaient plus rien à perdre. Sans inspiration, les deux équipes se quittaient sur un triste match nul (0-0).

