Juventus : trois nouveaux joueurs ciblés pour le futur

Après la débâcle en Ligue des Champions et une élimination dès la phase de poules, et ce avant la dernière rencontre du groupe H face au Paris Saint-Germain ce mercredi soir à Turin, les dirigeants turinois s'activent en coulisse pour renforcer leur équipe dans un avenir plus ou moins proche. Outre le milieu serbe de la Lazio Sergej Milinković-Savić, dont l'arrivée est ardemment souhaitée dans le Piémont depuis un certain temps déjà, trois nouveaux joueurs sont ciblés par les recruteurs de la Vieille Dame. Dans les petits papiers de la Juventus, on retrouve notamment, selon la Gazzetta dello Sport, Pau Torres (Villarreal), Gabriel Jesus (Arsenal) et Strahinja Pavlovic (Salzbourg).

La suite après cette publicité

Pour le premier nommé, les Bianconeri avaient déjà coché son nom lors du précédent mercato estival. Cette fois-ci par contre, les médias espagnols parlent déjà d'une offre de 50 millions d’euros sur la table des négociations. Sachant que son contrat expire en juin 2024, ce montant correspondrait à une somme légèrement inférieure à sa clause de départ de 65 millions d’euros. En tout cas, le prix du défenseur central espagnol devrait baisser comme il n'a pas prévu de prolonger avec Villarreal pour l'instant. Pour Gabriel Jesus, c'est un peu plus compliqué. Le Brésilien est arrivé l'été dernier chez les Gunners et un départ ne semble pas à l'ordre du jour au vu de ses performances (5 réalisations et 7 offrandes en 16 rencontres toutes compétitions confondues). Enfin, Strahinja Pavlovic, 21 ans, révélation du club autrichien, est déjà un pion important de la sélection serbe mais il faudra réussir à convaincre Salzbourg de se séparer de sa pépite.