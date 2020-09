PSG : Alessandro Florenzi, l'éclaircie dans la grisaille

La suite après cette publicité

Alessandro Florenzi aurait pu être l'un des sujets principaux de l'après-match si la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille avait pris une tournure plus conforme aux 9 dernières années. Sauf que l'OM l'a emporté, que la tension est grimpée à des altitudes plus abordées depuis des lustres et que les carences du PSG ont sauté aux yeux. Rendons malgré tout grâce au polyvalent Italien, qui avait la lourde tâche de débuter sous ses nouvelles couleurs un soir de Classique, seulement deux jours après avoir signé son contrat avec le club de la capitale.

Pas forcément connu du grand public, apprécié des supporters de l'AS Roma, Florenzi est arrivé pour répondre à un besoin clair : renforcer le poste de latéral droit, en souffrance depuis un certain temps. Entre l'irrégularité de Meunier, parti à Dortmund, les approximations de Kehrer et le manque d'expérience de Dagba, il fallait bouger sur le mercato, ce qu'a fait Leonardo. Et la première apparition de Florenzi a apporté quelques réponses réconfortantes pour les dirigeants parisiens.

Des centres précis

Premièrement, le joueur de 29 ans a apporté sa qualité technique sur les centres. En première période, il en a délivré plusieurs très intéressants, et divers. Premier poteau, deuxième poteau, à ras-de-terre, il a amené le danger. Peut-être aurait-il fallu la présence d'un vrai attaquant pour que cela devienne véritablement menaçant. Au-delà de cette qualité, il a montré un bel état d'esprit, plein d'engagement.

On le disait moins sûr défensivement ? Il a mis une pression constante sur Dimitri Payet et a jailli souvent aux bons moments dans les pieds adverses. Sa première apparition fut donc convaincante, même si le scénario de la rencontre ne lui a pas rendu grâce. À défaut d'avoir remporté son premier match, Alessandro Florenzi a gagné des points.