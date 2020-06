Real Sociedad - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est peut-être un des tournants de cette fin de Liga qui se joue ce soir. Après le match nul 0-0 entre Séville et le FC Barcelone vendredi soir, le Real Madrid a l'occasion de reprendre la tête du championnat. En cas de victoire sur la pelouse de la Real Sociedad (22h, à suivre sur Foot Mercato), les hommes de Zinedine Zidane reviendraient à égalité de points avec les Catalans mais seraient en tête grâce au goal average particulier. Et ça tombe bien, les Basques sont dans le dur en ce moment, avec un match nul 1-1 contre Osasuna et une défaite 2-0 face à Alavés depuis la reprise. On rappelle cependant que le club de Saint-Sébastien avait sorti le Real Madrid en Copa avec une exhibition au Bernabéu notamment (victoire 4-3).

Pour ce match, Imanol Alguacil devrait miser sur du classique, avec Remiro dans les cages. Monreal et Gorosabel seront présents sur les côtés, avec le Français Robin Le Normand et Elustondo dans l'axe de la défense. Mikel Merino, Zubeldia et le Madrilène Odegaard seront alignés au milieu. Januzaj risque d'être préféré à Portu côté droit, alors qu'Oyarzabal sera présent à gauche. Alexander Isak est attendu en pointe. Côté merengue, Zinedine Zidane va probablement encore miser sur un 4-4-2, avec Courtois dans les cages et un quatuor Mendy-Ramos-Varane-Carvajal. La ligne de quatre du milieu sera composée de Kroos, Casemiro, Modric et Valverde, alors que le duo Hazard-Benzema est encore attendu au tournant devant. Coup d'envoi à 22h !