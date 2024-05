Le Borussia Dortmund prépare un immense chantier avec une sensation française

Qu’importe ce qu’il advienne samedi soir à Wembley, la saison du Borussia Dortmund sera une réussite. Si les supporters allemands espéraient sans doute une révolte de leur équipe sur la scène nationale, un an après avoir été coiffés lors de l’ultime journée de Bundesliga par le Bayern Munich, ils n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient, mais mieux et plus inattendu : une finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Mais les dirigeants du club n’entendent pas s’arrêter à cela et s’activent déjà sur le marché des transferts. C’est pour cette raison que Lars Ricken a été promu directeur général chargé du sportif du club ces dernières semaines, et que Sven Minslintat est revenu à Dortmund début mai, six ans après son départ.

Aujourd’hui, les deux hommes travaillent de concert et aux côtés du directeur sportif Sebastian Kehl pour planifier la saison prochaine. Selon BILD, une arrivée est même déjà ficelée : celle de l’international allemand Waldemar Anton. Auteur d’une saison exceptionnelle à Stuttgart, deuxième de Bundesliga et qualifié pour la Ligue des Champions, le défenseur de 27 ans va coûter 22,5 millions d’euros au club de la Ruhr. Une somme importante, mais qui devrait être compensée assez rapidement par les recettes et primes liées à la performance de Dortmund en C1 cette saison (plus de 100 millions d’euros). BILD ajoute que le dossier Mats Hummels devrait passer au second plan, mais qu’à date, aucune raison ne devrait l’empêcher de prolonger d’un an. Concernant Niklas Süle, les interrogations se multiplient, notamment au sujet de sa condition physique. Ian Maatsen, lui, devrait s’engager définitivement à Dortmund.

En attaque, du mouvement à prévoir

Mais aujourd’hui, c’est en attaque que le chantier est colossal pour Dortmund. Selon BILD, Youssoufa Moukoko devrait quitter le club. Appelé à devenir la future star des Marspupiaux, l’attaquant de 19 ans peine à s’imposer et nourrit de plus en plus de doutes en interne sur son potentiel. Pour l’heure, aucune approche concrète, précise BILD. Sébastien Haller, qui n’a participé qu’à 388 minutes de jeu en Bundesliga cette saison, a néanmoins contribué à l’épopée de son club en Ligue des Champions, notamment grâce à son but contre l’Atlético de Madrid au retour. Suffisant pour en faire un joueur intouchable ? Non, car même Niclas Füllkrug bourreau du PSG en demi-finale de C1, ne sera pas retenu en cas d’offre alléchante. Dortmund veut aujourd’hui s’appuyer sur un attaquant capable de marquer plus de 20 buts par saison (Moukoko, Haller et Füllkrug en totalisent 17 en Bundesliga à eux trois).

En ce sens, Sehrou Guirassy fait aujourd’hui partie des priorités du club, après une saison bluffante du côté de Stuttgart (28 buts en Bundesliga). Mais il faudra faire face à la concurrence féroce de l’AC Milan, également sur le dossier comme nous vous le révélions dernièrement, et prête à lever la clause de 18 millions d’euros du Guinéen. Aujourd’hui, l’autre piste qui prend de l’ampleur en Allemagne mène à un autre ex de Ligue 1 : Jean-Philippe Mateta. Auteur de 16 buts et 5 passes décisives en Premier League avec Crystal Palace, où il est sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien Lyonnais est très courtisé. Un investissement onéreux, qui devrait dépasser la barre des 20 millions d’euros s’il se concrétisait, mais facilement payable puisque Dortmund devrait encore bénéficier de primes liées aux transferts d’Erling Haaland et Jude Bellingham cet été.