PSG : Gianluigi Donnarumma visé par des banderoles à Milan

Si la signature de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain a été bouclée depuis mi-juillet, les supporters de l'AC Milan ne sont pas prêts de l'oublier. Des banderoles ont été déployées devant le centre d'entraînement de Milanello, visant non seulement leur ancien gardien de but mais également leur ex-directeur sportif Leonardo, lui aussi aujourd'hui en poste au PSG : «Donnarumma, btard ingrat, tu es plus nul que Leonardo»*, peut-on lire sur la première banderole.

La seconde est plus hostile, jusqu'à menacer l'international italien s'il remet les pieds dans la capitale lombarde : «Donnarumma : on n'oublie pas les infâmes... faites attention quand vous circulez autour de Milan». Une rupture totale entre les tifosi rossoneri et le portier de 22 ans depuis son départ pour le PSG, alors que les supporters s'attendaient à le voir prolonger à Milan et même y jouer durant toute sa carrière...