Luka Elsner a reçu une offre de prolongation

« Depuis que je suis dans le football, je n'ai jamais vécu une secousse comme celle-ci. Généralement, on est maître de son destin et de sa performance dans le foot mais là, je ne m'attendais pas à une décision aussi rapide. C'est comme un coup de sabre, c'est coupé net. Je tombe des nues et j'en sors très marqué », tels étaient les mots lancés par Luka Elsner dans un entretien accordé au Courrier Picard. Remonté par la décision de la LFP d'annuler la fin de championnat et donc de condamner Amiens à une relégation en Ligue 2, l'entraîneur picard ne compte pas pour autant quitter le navire. Bien au contraire, il aimerait s'inscrire dans la durée au club.

Selon nos informations, le technicien slovène a reçu une prolongation d'un an plus une année en option supplémentaire. Sous contrat jusqu'en 2021, il souhaiterait obtenir deux ans ferme pour étendre son bail à Amiens. Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours.