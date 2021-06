Mercato : l'OM s'attaque à Pau Lopez

Après une saison 2020-2021 compliquée malgré une cinquième place en Ligue 1, l'Olympique de Marseille est en pleine révolution. Un grand ménage est prévu pour cet été et le mercato a déjà commencé avec l'arrivée de Gerson en provenance de Flamengo. Cependant, les dirigeants phocéens ne comptent pas s'arrêter là et de nombreux noms sont associés à la formation olympienne ces derniers temps.

Avec les départs de Florian Thauvin (Tigres) ou encore de Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), l'Olympique de Marseille a quelques priorités sur ce marché des transferts estival. Mais il y a aussi un poste à renforcer, celui de gardien de but. En fin de contrat dans quelques jours, Yohann Pelé va quitter la Canebière et il va falloir le remplacer. Un numéro 1 bis est alors cherché pour concurrencer Steve Mandanda. Et l'OM creuse une piste de l'autre côté des Alpes.

Le LOSC aussi sur le coup ?

D'après les informations de Sky Italia et de La Gazzetta dello Sport, le club présidé par Pablo Longoria a pris des renseignements sur Pau Lopez, le gardien de l'AS Roma. Des premiers contacts ont même eu lieu selon la publication au papier rose. Titulaire cette saison avec les Giallorossi (34 matches toutes compétitions confondues), le portier de 26 ans, actuellement blessé à l'épaule, est sur le départ suite à la prochaine arrivée de Rui Patricio dans la capitale italienne.

Mais la concurrence risque d'être rude. Récemment, la presse italienne faisait part d'un intérêt du LOSC et d'un autre club dont le nom n'a pas filtré. Reste désormais à savoir à quel montant l'international espagnol (2 sélections) partira, alors que son prix est aujourd'hui estimé à 10 millions d'euros...