Tournoi Maurice-Revello : la France se balade face au Mexique et file en finale

Après la victoire du Venezuela aux dépens de la Colombie à la séance des tirs au but (0-0, 5 t.a.b. à 4), l'équipe de France des moins de 20 ans affrontait le Mexique pour le deuxième ticket de la finale du tournoi Maurice-Revello. Sous le beau soleil de Toulon, les joueurs de Bernard Diomède avaient l'occasion de hisser le drapeau tricolore en finale de la compétition pour la première fois depuis 2016, édition durant laquelle les Bleuets s'étaient inclinés face à l'Angleterre de Jack Grealish.

Pour cette deuxième affiche du dernier carré, le champion du monde 1998 alignait Sekou Mara aux côtés d'Hugo Ekitike en attaque, tandis que Raúl Chabrand faisait confiance à Efrain Alvarez et Jonathan Herrera dans son secteur offensif. Ce dernier n'était pas loin de doucher les hommes en blanc sur une perte de balle en défense, mais sa tentative de lob passe au-dessus de la transversale d'Hugo Barbet (2e). Après cette frayeur, les Français perdaient Ekitike sur blessure après une accélération sur le couloir gauche, remplacé par son coéquipier rémois Mbuku (5e).

Des Bleuets efficaces

Malgré ce début de rencontre compliqué, les U20 tricolores se montraient létaux dans le dernier tiers, notamment grâce à l'attaquant des Girondins de Bordeaux Sekou Mara, auteur d'un doublé en moins de 20 minutes, reprenant bien le tir dévié d'Aouchiche (1-0, 13e) avant de s'illustrer d'un geste de pivot pour tromper Hector Holgun (3-0, 31e). Lucien Agoume en avait même profité pour doubler la mise d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation (2-0, 19e). Le Stéphanois Adil Aouchiche aurait même pu mettre K.O. le Tricolor sans l'intervention du dernier rempart (40e).

Pourtant, les joueurs de Bernard Diomède se relâchaient au retour des vestiaires et se faisaient punir par la réduction du score d'Efrain Alvarez quelques minutes après l'engagement (3-1, 48e). Ce second acte semblait plus haché dans le jeu, ce qui provoquait quelques sautes d'humeur des deux côtés, dont Aouchiche, qui ratait une occasion de redonner l'avantage de trois buts aux siens (68e). Le buteur mexicain pouvait même relancer El Tri avant le dernier quart d'heure (72e). C'est finalement Aouchiche qui scellait le sort de la rencontre d'une belle frappe dans la lucarne adverse (4-1, 81e). Une belle victoire pour la France, qui jouera en finale du Tournoi Maurice-Revello face au Venezuela ce dimanche à 18 heures.