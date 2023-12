David de Gea en passe de retrouver un top club de Premier League

Libre après avoir quitté Manchester United l’été dernier, David de Gea continue de patienter pour trouver un club qui lui convient. Annoncé dans toute l’Europe, mais aussi dans des destinations plus exotiques, le portier espagnol est finalement resté en retrait et n’a toujours pas de club depuis maintenant six mois. Mais le portier formé à l’Atlético de Madrid pourrait finalement trouver preneur, puisqu’un grand club anglais s’intéresserait maintenant à lui.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Daily Mail, Newcastle United penserait au gardien de 33 ans. Les Magpies sont confrontés à la blessure de Nick Pope, touché à l’épaule - qui devrait être absent des terrains pendant un long moment - et aimeraient trouver un nouveau portier pour pallier sa blessure. David de Gea serait une option intéressante pour les Toons, en raison de son expérience, mais aussi de sa disponibilité immédiate et le fait qu’il viendrait sans frais de transfert. Newcastle lui proposerait un contrat de courte durée, mais il faudra encore se mettre d’accord avec lui pour son contrat, lui qui touchait plus de 360 000 euros chez les Red Devils.