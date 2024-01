PSG : énorme retournement de situation dans le dossier Gabriel Moscardo !

Voilà un feuilleton qui commence à traîner en longueur, et surtout qui sent de plus en plus la poudre. Sans sa blessure au pied au début du mois de janvier, qui va l’immobiliser pendant environ trois mois, Gabriel Moscardo serait sans doute déjà au PSG. Le club français cherche toujours un milieu de terrain pour se renforcer et la venue du jeune Brésilien semblait alors idéale. Ce n’était sans doute qu’un contretemps au départ, sauf que le dossier était tellement avancé que les Corinthians ont vendu la mèche.

Le tout nouveau président du club pauliste, Augusto Melo, avait même révélé le jour de son intronisation que le transfert était bouclé, à la grande surprise du PSG lui-même. Il indiquait par ailleurs que si ça n’avait tenu qu’à lui, il n’aurait pas vendu Moscardo tout de suite… Cette annonce avait surpris à Paris. Même Nasser Al-Khelaïfi avait calmé tout le monde le 9 janvier dans L’Equipe. « C’est une situation inconfortable. Nous ne pouvons prendre le risque de recruter un joueur blessé. »

Le PSG dément les propos du président des Corinthians

Le club de la capitale souhaite prendre toutes ses précautions dans ce dossier et ne veut rien signer avant l’opération du milieu de terrain. Mais les Corinthians ont grand besoin d’argent frais et Augusto Melo, que l’on commence à un peu à cerner, en a remis une couche hier. « Tout est réglé. Il appartient au PSG, on a donné notre accord. » Le transfert est estimé à 20 M€, payable en trois fois. Une manière de précipiter les choses et de mettre le club acheteur devant le fait accompli.

Problème, selon L’Equipe, les Franciliens ne confirment toujours pas la petite bombe lâchée par Melo. Selon eux, le dossier n’a pas avancé d’un cheveu. La direction parisienne souhaite toujours attendre l’opération de Moscardo avant de conclure la transaction. Tant que l’état physique du joueur ne sera pas corrigé, il n’y aura rien de signé… L’entourage du joueur reste optimiste et espère quant qu’une solution sera vite trouvée mais il n’est pas du tout impossible que Moscardo revienne du côté de São Paulo, où il est toujours sous contrat jusqu’en 2026.