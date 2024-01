Le président des Corinthians se lâche sur le transfert Gabriel Moscardo au PSG

Le mercato a démarré pied au plancher pour le PSG. Dès hier, jour d’ouverture du marché des transferts, le champion de France en titre a annoncé la venue de Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien est déjà à l’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, avant d’être rejoint l’été prochain par un autre compatriote : Gabriel Moscardo. Ce dernier fait déjà l’objet bien malgré d’un premier problème, alors qu’il n’a même pas signé son contrat. Le milieu de terrain va devoir se faire opérer au pied et manquera les trois prochains mois de compétition.

Pas de quoi contrarier sa venue en France cependant, même si cette nouvelle ne fait bien sûr pas plaisir. Le joueur de 18 ans a été aperçu au Campus PSG ces derniers jours mais il va vite prendre le chemin du Qatar pour être soigné à la fameuse clinique Aspetar à Doha. Son transfert n’a pas été officialisé par le club français mais au Brésil, c’est déjà une certitude. Le président des Corinthians nouvellement élu a tenu son premier discours dans son tout nouveau rôle, assurant que Moscardo avait été vendu par son prédécesseur, ce qu’il regrette.

Le nouveau président des Corinthians ne voulaient pas vendre Moscardo

«Dès le début, nous étions contre la vente. C’est une réalité et dans certaines réunions, je l’ai évoqué. Je n’étais pas favorable à cette vente. Les joueurs formés ici constitueront pour toujours un autre revenu. C’est d’abord une chemise mais on en fait de la dentelle. Nous voulons les garder, qu’ils gagnent leur place puis nous donner des titres et prendre de la valeur. Il se vend à un prix incroyable», reconnaît tout de même Augusto Melo. «Il rejoindra le PSG en juillet». Le club brésilien détient 92,5% des droits du joueur et percevra environ 18 M€ avant d’éventuels bonus pouvant grimper à 2 M€ supplémentaires.

«J’ai dû participer à cette négociation, même si c’était quelque chose que nous voulions pas, mais, pour vous donner une idée, si nous n’acceptions pas, ils l’auraient eu plus tard mais moins cher», détaille le nouveau dirigeant, accusant au passage son prédécesseur, Duilio Monteiro Alves, sans le nommer. «Pourquoi les dirigeants n’ont pas augmenté la clause libératoire de Moscardo lors du renouvellement de contrat ?» La vente de Moscardo semblait en revanche obligatoire pour l’avenir d’un club en grandes difficultés. «À partir d’aujourd’hui, les Corinthians vont subir le plus grand choc de gestion de l’histoire», promet Melo.