Le PSG réagit au couac Gabriel Moscardo

Hier soir, les supporters du PSG en train de réveillonner ont appris une bien mauvaise nouvelle. En effet, Gabriel Moscardo (18 ans) a annoncé sa blessure. « Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous ! »

Un coup dur pour le club de la capitale, qui n’a pas encore annoncé officiellement l’arrivée du joueur acheté 22 millions d’euros. Malgré cette tuile, le PSG, qui devra se passer de lui pendant trois mois, n’est pas abattu. Contacté par Le Parisien, l’écurie francilienne a été claire. « C’est du très long terme. Même avec un petit retard lié son opération, il était plus important de l’avoir chez nous que chez un rival.» Le message est passé !