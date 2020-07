PL : Kevin de Bruyne égale un record de Thierry Henry

Manchester City aura beau avoir dit au revoir au titre de Premier League cette saison, Kevin de Bruyne réalise une saison exceptionnelle. Et alors que les Citizens affrontent Norwich, relégué en Championship, le Belge vient d'égaler un joli record.

Effectivement, il vient de délivrer sa vingtième passe décisive de la saison en championnat, avec un service pour Raheem Sterling. Il devient le deuxième joueur de l'histoire de la Premier League à atteindre ce total, après Thierry Henry lors de la saison 2002/2003.

20 - Kevin De Bruyne has assisted his 20th Premier League goal of the season, a joint-record in the competition alongside Thierry Henry in 2002-03. Master. pic.twitter.com/yIAduR0wRW