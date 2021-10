Maxime Lopez comme un poisson dans l'eau à Sassuolo

Prêté avec option d'achat (de 2 M€, levée cet été) à Sassuolo lors du mercato estival 2020 par l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez (23 ans) ne regrette absolument pas son choix, bien au contraire. Le milieu de terrain français a su s'imposer au sein d'une belle équipe joueuse coachée par Roberto De Zerbi, qui lui a fait jouer 29 rencontres de Serie A pour sa première année en Italie. Invité de l'émission Football Show ce lundi sur beIN SPORTS, l'ancien Marseillais, qui a disputé 7 matchs (6 titularisations) de Serie A depuis le début de cet exercice 2021-2022, a confié qu'il se sentait très bien de l'autre côté des Alpes.

«Je me sens bien aujourd'hui. Ça fait un an que j'ai signé à Sassuolo. Le choix de Sassuolo n'a pas été fait par défaut. Ça a été réfléchi. Ce club a une philosophie qui me correspond totalement. On le voit quand on me regarde jouer les matchs. On sent que je suis épanoui. Je suis content, on a une équipe qui joue bien au football. Avec le départ de [Manuel] Locatelli (transféré à la Juventus, NDLR), ça m'a donné plus de responsabilités. Maintenant, c'est à moi de les assumer. Je pense être prêt les assumer, à être un leader dans cette équipe. À moi de continuer sur ma lancée», a notamment lancé un Maxime Lopez plus heureux que jamais, vous l'aurez compris.