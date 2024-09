FC Barcelone-Getafe : les compositions officielles

Le leader de la Liga, le FC Barcelone, accueille Getafe à l’occasion de la septième journée du championnat d’Espagne (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 21h). Les Catalans, malgré la défaite à Monaco en Ligue des champions, impressionnent dans ce début de saison avec six victoires en autant de matches et déjà 22 buts inscrits, pour seulement cinq encaissés. En face, Getafe est en souffrance avec quatre points en six rencontres et toujours aucune victoire.

Pour cette rencontre, Hansi Flick enregistre le retour de Ferran Torres mais est privé de Ter Stegen, Olmo, Fermin, Gavi, De Jong ou encore Araujo et Christensen. C’est Pena qui gardera donc la cage catalane avec Koundé, Cubarsi, Martinez et Baldé en défense. Garcia est aligné au milieu avec Casado tandis que Pablo Torre débute en soutien de Lewandowski, Yamal et Raphinha. Pedri est remplaçant. En face, Patricio Moreno doit composer sans Aberdin et Rodriguez. Il opte pour un 5-4-1 avec Perez en pointe et Milla et Uche sur les côtés. Sola débute à gauche de la défense et aura beaucoup de travail face à Yamal.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Pena – Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé – Casado, Garcia – Yamal, Torre, Raphinha – Lewandowski.

Getafe : Soria – Iglesias, Djené, Alderete, Berrocal, Sola – Milla, Alena, Santiago, Uche – Perez.