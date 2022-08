Riqui Puig règle ses comptes avec Xavi et le FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Il y a quelques années, alors qu'il évoluait chez les jeunes du FC Barcelone, Riqui Puig était considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation blaugrana. Certains le voyaient déjà prendre la relève de Xavi dans l'entrejeu barcelonais. Seulement, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu pour le Catalan, qui n'a jamais réussi à convaincre ses entraîneurs. Ce fut le cas avec Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman et Xavi.

Du haut de ses 23 ans, le joueur à qui on attribue un comportement pas toujours idéal et une vie en dehors des terrains plutôt agitée, s'en est donc allé direction le Los Angeles Galaxy en Major League Soccer. L'occasion pour lui de gratter du temps de jeu dans un cadre de vie pour le moins agréable. Mais visiblement, ce départ est plutôt mal passé, et il a profité d'une interview accordée à Fox Sports pour régler ses comptes.

Un été compliqué pour lui

« Ce fut un mois très dur. Je n'avais jamais vu ça, de laisser des joueurs à Barcelone et de ne pas les prendre pour la tournée. Je peux comprendre la situation du club, qu'ils aient voulu mettre la pression sur des joueurs pour qu'ils partent, mais les choses peuvent se faire autrement. Ce fut dur de rester à Barcelone m'entraîner avec quatre coéquipiers », a d'abord expliqué le joueur formé à La Masia.

« De la déception ? Oui, totalement, surtout après avoir passé 7 ans au club. Le coach aussi, ça fait longtemps qu'il est là. Etre à Barcelone pendant que mes coéquipiers étaient ici à Los Angeles en jouant, ça m'a fait très mal. C'est une situation compliquée. Parfois il faut prendre des décisions, ils ont pris cette décision. Je ne la partage pas, mais c'est comme ça », a ajouté le joueur. Voilà qui est clair...