Bordeaux suit le jeune espoir tunisien Fradj Ben Njima

Joueur prometteur de l’ES Sahel, en Tunisie, Fradj Ben Njima devrait bientôt franchir un cap dans sa jeune carrière. Formé par le club phare de la région du Sahel, le latéral droit de 19 ans ne cesse de progresser et de prendre du galon chez lui. Celui qui découvert le groupe professionnel à la demande d’un certain Roger Lemerre, lors de la pré-saison dernière (2021-22), n’est d’ailleurs pas étranger au bon début de championnat de son équipe, leader de son groupe A en Ligue I Pro. Habile techniquement et rapide, Fradj Ben Njima possède le profil du latéral moderne, même s’il doit encore améliorer la gestion des phases défensives.

Mais ses performances avec l’ES Sahel (1 passe décisive en 7 matchs depuis le début de la saison) ne sont pas passées inaperçues en Europe. Selon nos informations, la cellule de recrutement de Bordeaux suit par exemple de près l’international U20 tunisien, qui était présent lors du nul face à la France (1-1), le 24 septembre dernier. Plusieurs clubs belges évoluant en Jupiler Pro League le surveillent également. Sahel, qui vise un 11e titre de champion de Tunisie, a décidé de le conserver cet hiver. Le jeune Aigle Fradj Ben Njima, en fin de contrat en juin 2024 et qui sera très observé lors de la CAN U20 en Égypte (18 février - 12 mars), devrait prendre son envol l’été prochain, avec l’ambition de se révéler aux yeux du Vieux Continent.

