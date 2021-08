Arsenal : Hector Bellerin dans le cadre d'un échange ?

Sur le banc lors de la défaite à Brentford (2-0), le latéral droit Héctor Bellerín pourrait bien quitter Arsenal cet été. Plusieurs écuries européennes s'étaient intéressées à l'international espagnol (4 sélections) : l'Inter Milan le considérait comme le successeur d'Achraf Hakimi, parti au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale l'avait également dans le viseur avant le transfert de l'international marocain.

Selon les informations de The Athletic, le latéral droit espagnol n'est pas satisfait par sa situation à Arsenal et ne souhaiterait pas s'éterniser du côté de Londres. Il aurait ainsi fait savoir à son entraîneur Mikel Arteta qu'il souhaitait partir et serait même prêt à accepter une baisse de salaire pour rejoindre un autre club. Dès lors, la direction d'Arsenal chercherait à faire un échange qui impliquerait son arrière droit. L'idée d'un troc avec Bellerín avec le Brésilien Emerson Royal du FC Barcelone serait envisagée. L'Anglais de l'Atlético de Madrid Kieran Trippier est également dans le viseur des Gunners pour réaliser une opération similaire, mais rien de concret pour le moment.