Liga : le FC Barcelone renverse Elche et grimpe provisoirement sur le podium

Confirmer son excellente dynamique et faire le plein de confiance avant d'affronter les Turcs du Galatasaray en huitième de finale aller de la Ligue Europa, voici la double mission qui attendait le FC Barcelone, ce dimanche à 16h15, sur la pelouse de l'Estadio Manuel Martínez Valero. Opposés à Elche (14e, 29 pts) dans le cadre de la 27ème journée de Liga, les Blaugranas (4e, 45 pts) pouvaient provisoirement se hisser sur le podium. Invaincus depuis le 4 décembre dernier en championnat et pouvant s'appuyer sur une efficacité offensive retrouvée (20 buts marqués sur les sept derniers matches), les Culés se présentaient ainsi en confiance face à des Franjiverdes efficaces en 2022 (4 victoires, 2 nuls, 2 défaites) mais lourdement battus contre Levante (0-3) lors de la précédente journée.

Fidel trompe le Barça !

Pour cette rencontre, Xavi alignait donc un 4-3-3 avec Gavi et Aubameyang associés à Dembélé, étincelant lors de son entrée en jeu contre l'Athletic Bilbao. En face, Francisco Rodriguez optait quant à lui pour un 4-4-2 où Boye et Milla formaient le duo d'attaque. Dans une rencontre qui tardait à se lancer, les Blaugranas, maîtres de la possession, sonnaient la première charge par l'intermédiaire de Jordi Alba mais le latéral barcelonais, bien placé à l'entrée de la surface, voyait finalement sa reprise bloquée en deux temps par Badia (22e). Portés par Dembélé et Aubameyang, complices sur le front de l'attaque, les Culés cherchaient la faille et pensaient même ouvrir le score quelques instants plus tard mais De Jong butait sur Gonzalez, auteur d'un retour salvateur sur sa ligne (27e).

En souffrance mais appliqué défensivement, Elche se montrait à son tour dangereux sur le but catalan. Profitant d'un ballon laissé par Boye, Morente manquait malgré tout de sang-froid au moment d'ajuster sa frappe (37e). Une première alerte dans la défense blaugrana qui entraînait une réaction immédiate de la bande à Xavi. Décalé sur la gauche, De Jong ouvrait son pied mais sa tentative était finalement détournée par le dernier rempart des Franjiverdes (38e). Plutôt séduisant au cours du premier acte, le Barça manquait cependant de réalisme pour prendre l'avantage et allait même se faire punir juste avant la pause. Profitant de la mauvaise passe en retrait de Pedri. Fidel Chaves contrôlait, résistait au retour de l'arrière-garde barcelonaise et ajustait Ter Stegen d'une belle frappe croisée à ras de terre (1-0, 44e).

Les entrants du Barça font la différence !

Menés à la pause, les Barcelonais reprenaient immédiatement le contrôle du jeu au retour des vestiaires mais faisaient face à un bloc défensif d'Elche parfaitement en place. Il fallait finalement attendre l'heure de jeu pour voir les coéquipiers de Dembélé revenir dans cette rencontre. Sur un centre de l'ancien Rennais, Alba profitait du laxisme d'Elche pour reprendre du droit... En embuscade, le nouvel entrant Torres concluait, seul, face au but (1-1, 61e). Porté par cette égalisation, le Barça insistait et pensait même prendre l'avantage dans la foulée. Décalé par Alba, Torres enchaînait contrôle du droit et frappe du gauche mais cette dernière filait au-dessus du but de Badia (63e). Et les débats s'enflammaient un peu plus. Servi par Fidel Chaves, auteur d'une merveille de passe en retrait, Milla reprenait en première intention du droit mais butait sur un Ter Stegen impérial (64e). Tenu en échec, Xavi procédait alors à un double changement et modifiait totalement sa ligne d'attaque. Aubameyang et Dembélé cédaient ainsi respectivement leur place à Depay et Traoré (75e). Et le joueur prêté par les Wolves n'allait pas tarder à se mettre en évidence.

D'un centre précis, il trouvait Torres mais ce denier butait à deux reprises sur le portier des Franjiverdes (76e). Accrochés, les hommes de Xavi allaient finalement bénéficier d'une décision arbitrale favorable pour prendre les devants. Au duel avec Depay, Barragan était sanctionné, après intervention du VAR, d'une main illicite dans sa propre surface. Plein de sang-froid, l'ancien Lyonnais transformait la sentence d'une belle frappe en lucarne (1-2, 84e). Et malgré le fait qu'Elche réclamait, en vain, un penalty pour une faute main de Jordi Alba dans les derniers instants (87e) et que Ter Stegen sortait le grand jeu (90e+5), le Barça conservait ce court mais précieux avantage (2-1) pour enchaîner une quatrième victoire en cinq matches de championnat et se hisser provisoirement sur le podium de la Liga. Elche reste 14ème.

