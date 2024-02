L’ex-Strasbourgeois Stefan Mitrovic transféré à La Gantoise

Connu du public de la Meinau pour avoir porté les couleurs de Strasbourg entre 2018 et 2021, Stefan Mitrovic évoluait depuis en Espagne, du côté de Getafe. Utilisé à 14 reprises (dont 10 titularisations pour 1 but et une passe décisive), le défenseur central serbe ne poursuivra pas l’aventure de l’autre côté des Pyrénées. En effet, le club de la banlieue sud de Madrid a annoncé que le départ du joueur de 33 ans en direction de la Gantoise, club avec lequel il officiait avant de pauser ses valises en France.

«Le Getafe CF et le club belge du KAA Gent se sont mis d’accord sur le transfert du défenseur central serbe Stefan Mitrovic. "Mitro" qui a rejoint la famille Azulona à l’été 2021, a disputé un total de 68 matchs, marquant deux buts, en deux saisons et demie. Du Getafe CF, nous souhaitons bonne chance à Stefan, un joueur qui a été un exemple tout au long du temps où il a porté notre badge, à la fois sur et en dehors du terrain», a communiqué le club de Liga, ce jeudi.