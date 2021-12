La Coupe d'Afrique des Nations 2022 pourrait être annulée !

À moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 au Cameroun, la CAF vient de publier la liste des 33 arbitres sélectionnés pour la compétition. Et le Cameroun, qui vient de fêter l’élection de Samuel Eto’o Fils à la tête de la Fécafoot (fédération camerounaise de football), se prépare sans doute à accueillir cette fête.

La suite après cette publicité

Ça, c’était sans compter sur la propagation à vitesse grand V du variant Omicron. RMC Sport révèle en effet que l’édition 2022 de la CAN pourrait tout simplement être annulée ! Rien n’est encore acté, mais le média affirme que la réflexion est en tout cas engagée et que plusieurs sélectionneurs ont eu vent de cette possibilité.

Les clubs anglais font pression

Deux raisons expliquent cette information. Tout d’abord, les difficultés à organiser une compétition à l’heure où le variant Omicron se propage à grande vitesse partout dans le monde. Ensuite, c’est en Angleterre qu’il faut regarder. Durement touchés par une flambée de cas positifs, les clubs britanniques feraient pression.

En clair, en raison des règles sanitaires strictes imposées sur le sol anglais, notamment en cas d’arrivée en provenance de l’étranger (quarantaine), les clubs de Premier League font tout pour conserver leurs joueurs africains. Une nouvelle qui fera sans doute jaser en Afrique. Un an et demi après l’annonce du report de l’Euro 2020 et des JO de Tokyo, la CAN sera-t-elle le troisième grand événement sportif à subir la loi de la covid-19 ?