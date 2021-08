Tottenham : Harry Kane n’aurait pas dû faire confiance à ses dirigeants selon Berbatov

La suite après cette publicité

Mercredi, les médias anglais révélaient qu’Harry Kane se sentait trahi d’être retenu par ses dirigeants. En effet, l’international anglais aurait un accord avec son président, Daniel Levy, concernant un bon de sortie. Dimitar Berbatov, ancien attaquant des Spurs, s’est exprimé sur cette situation. Pour lui, « l'entourage d'Harry n'aurait pas dû être aussi naïf avec cette situation parce que le football est un business. Bien sûr, on aime les gentlemen qui se serrent la main en disant : "tu as ma parole", mais parfois cela ne marche pas comme cela et tu deviens furieux. Il faut anticiper les choses et avoir un plan pour éviter que cela se passe mal », rapporte RMC.

Berbatov ne voit qu’une seule solution pour que Kane obtienne ce qu’il veut, à savoir vraisemblablement un départ pour Manchester City : « dans ce cas, le seul scénario que je vois qui résoudra la situation est que City donne à Daniel Levy ce qu'il veut. Connaissant comment il fait des affaires, c'est la seule chose qui peut conduire à un départ de Kane, car le président va être dur jusqu'à la dernière minute du mercato. » Tout le monde est prévenu comme ça.