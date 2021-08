Tottenham : Harry Kane est furieux !

La suite après cette publicité

Il a retrouvé le chemin de l’entraînement, mais il n’en pense pas moins. Attaquant emblématique de Tottenham, Harry Kane (28 ans) a pris la décision, avant le coup d’envoi de l’Euro 2020, de quitter son club de coeur. L’objectif de l’Anglais est clair : il veut rejoindre une équipe qui sait remporter des trophées majeurs. Et ça tombe bien, Manchester City le veut, après le départ forcé de Sergio Agüero.

Éconduits une première fois, les Citizens seraient disposés revenir à la charge pour le vice-champion d’Europe après avoir déjà recruté Jack Grealish pour 117,5 M€. Dans les médias anglais, la somme de 145 M€ est régulièrement évoquée, mais Tottenham en voudrait au moins 30 M€ de plus. Les champions d’Angleterre en titre parviendront-ils à faire plier l’intransigeant Daniel Levy ?

Daniel Levy joue avec les nerfs de Kane

Nul ne le sait, mais Harry Kane fait tout son possible pour y parvenir. Le Telegraph et le Daily Mail annoncent en chœur que l’international britannique (61 sélections, 38 buts) en veut à son supérieur. En clair, Kane est furieux et accuse son président Daniel Levy de lui avoir menti et de ne pas avoir respecté sa promesse. Les médias indiquent que Levy aurait promis à son attaquant de le laisser filer si les Spurs ne parvenaient pas à se qualifier pour la Ligue des Champions version 2021/2022. Or Levy ne facilite pas vraiment un départ, mais ce n’est pas tout.

Le Telegraph ajoute que Kane se sent également trahi par son dirigeant qu’il accuse d’avoir fait exprès de lui avoir accordé des jours de vacances supplémentaires pour qu’un imbroglio médiatique se produise et qu’il soit accusé de traîner la patte pour son retour. Enfin, Kane reproche à Levy son attitude vis-à-vis de City. Après avoir repoussé une offre de 145 M€, le patron des Spurs ne répondrait plus au téléphone lorsque les Citizens tentent de le joindre. En colère et frustré, Kane continuera à tout donner pour les Spurs, même s’il ne sera pas du voyage au Portugal pour le match de Ligue Europa Conférence face à Paços de Ferreira. Ambiance…