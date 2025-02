Betis : le flop Antony fait déjà parler de lui en Liga !

C’est, pour beaucoup, un des plus gros flops de l’histoire récente du football. Recruté par Manchester United pour presque 100 millions d’euros à l’été 2022, celui qui devait être la prochaine grande star de la Canarinha n’a jamais réussi à s’imposer ni afficher ses qualités du côté d’Old Trafford. Un véritable fiasco, et la direction mancunienne a tenté de s’en débarrasser à plusieurs reprises déjà.

Cet hiver, une porte de sortie assez intéressante s’est présentée : le Betis. Une option qui a vite séduit les trois parties, pour des raisons évidentes. Le joueur peut ainsi se relancer dans une équipe plutôt joueuse et dans un championnat qui pourrait coller avec ses qualités, le Betis récupère un joueur potentiellement capable de faire des différences énormes pour six mois et Manchester United peut espérer voir le Brésilien se revaloriser pour le vendre cher l’été prochain, ou le conserver s’il se relance et qu’il convainc Ruben Amorim.

Bien parti pour se relancer

Et pour l’instant, le pari est plutôt réussi. Samedi, sur la pelouse du Celta, il a inscrit son premier but sous la tunique sévillane, pour son deuxième match dans sa nouvelle équipe. Un joli contrôle, puis une frappe de l’intérieur du pied bien sentie pour donner l’avantage à son équipe, qui s’est cependant finalement inclinée 3-2. Le week-end précédent, face à l’Athletic (2-2), il avait déjà été auteur d’une prestation convaincante, étant à l’origine du premier but du match, œuvre d’Isco.

Pour preuve, il a été élu meilleur joueur du Betis lors de ses deux premiers matchs avec l’écurie sévillane. Un impact immédiat donc pour le Brésilien, qui doit cependant encore se montrer un peu plus régulier sur l’ensemble des rencontres et pas uniquement via quelques coups d’éclat. Mais avec un Isco de retour au top, l’arrivée du Cucho Hernandez devant et des joueurs comme Gio Lo Celso ou Johnny Cardoso, le Betis, dixième de la Liga actuellement, a toutes les cartes en main pour aller chercher une qualification pour une compétition européenne…