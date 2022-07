L'Olympique de Marseille se sépare déjà de Luan Peres !

La suite après cette publicité

Une petite saison et puis s'en va ! Voilà comment résumer l'aventure olympienne de Luan Peres (28 ans). Comme nous vous le révélions ces derniers jours, le défenseur central brésilien quitte déjà la cité phocéenne pour s'offrir un nouveau challenge du côté de Fenerbahçe, club basé à Istanbul. «Notre club a trouvé un accord de principe avec le club français pour le transfert de Luan Peres, qui joue à Marseille. Le joueur arrivera à Istanbul aujourd'hui (jeudi 28 juillet, ndlr) dans la soirée pour passer des examens médicaux et poursuivre le processus de transfert», précisait, à ce titre, le communiqué du Fener il y a quelques jours.

Avec le départ de son défenseur sud-coréen Kim Min-Jae, parti au Napoli, le club turc souhaitait plusieurs renforts. En plus du Brésilien Gustavo Henrique, de Flamengo, la formation entraînée par Jorge Jesus a donc décidé de s'offrir Luan Peres. «Notre club a ajouté le défenseur brésilien Luan Peres à son effectif. Le Brésilien a signé le contrat qui le lie aux couleurs des Jaune-et-Bleu marine pour 3 ans. Nous souhaitons la bienvenue à Luan Peres dans notre famille et lui souhaitons encore beaucoup de victoires et de championnats avec Fenerbahçe», indique, en ce sens, le communiqué du Fener.

Luan Peres quitte l'OM pour une misère !

Après les arrivées combinées de Samuel Gigot, Chancel Mbemba ou encore Isaak Touré et en attendant les éventuels départs de Duje Caleta-Car et Alvaro, l'Olympique de Marseille poursuit donc son chantier en défense. Débarqué, l'été dernier, du côté de l'OM, Luan Peres, recruté pour 4,5 M€ à Santos, s'était pourtant imposé comme un titulaire régulier sous les ordres de Jorge Sampaoli. Impressionnant sur quelques unes de ses interventions défensives, le natif de São Caetano do Sul avait notamment rendu de précieux services dans dans l'axe gauche de la défense puis essentiellement le couloir gauche.

Auteur de 50 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot olympien - pour trois passes décisives - le Brésilien, qui était sous contrat jusqu'en juin 2025, va donc découvrir un nouveau championnat avec les canaris jaunes, deuxièmes du dernier exercice de Super Lig. A noter que selon les sources, le prix diffère, allant de 3 millions d'euros à 5 millions d'euros. Une somme relativement faible au regard des performances réalisées par Luan Peres lors de son passage à Marseille. Une bonne opération, en revanche, pour l'écurie dirigée par Ali Koç.