OM - Lens : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille accueille Lens au Vélodrome dans un match comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Actuellement dauphin du PSG mais avec un 16 points de retard, l’OM peut prendre six longueurs d’avance sur ses premiers poursuivants en cas de succès ce soir. En face, le RC Lens est 9e et traverse une véritable crise avec quatre défaites lors des quatre dernières journées. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Roberto de Zerbi maintient son 3-4-2-1. Rulli dans le but, Rongier avec Balerdi et Kondogbia en défense centrale, Dedic et Merlin en pistons. Au milieu, Hojbjerg et Bennacer sont associés. En attaque, Rabiot et Nadir seront au soutien de Gouiri. Chez les visiteurs, Will Still décide lui d’aligner un 5-3-2 très défensif. Les intentions semblent claires, tenir en défense et compter sur Sotoca et Said pour peser en attaque.

Les compositions

OM : Rulli - Rongier, Balerdi ©, Kondogbia - Dedic, Bennacer, Hojbjerg, Merlin - Nadir, Rabiot - Gouiri.

Lens : Ryan - Aguilar, Gradit, Bah, M. Sarr, Machado - Diouf, El Aynaoui, Mendy - Saïd, Sotoca ©.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Victoire 2-0 de l’OM face à Lens ! Pariez dès maintenant et tentez de gagner jusqu’à 710€.