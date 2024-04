Ligue Europa, OM : la réaction à chaud de Kondogbia

L’Olympique de Marseille n’a pas réalisé l’exploit de s’imposer sur la pelouse de Benfica. Les Phocéens ont été battus 2 buts à 1 par les Aguias. Néanmoins, une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang permet aux hommes de Jean-Louis Gasset d’entretenir l’espoir. À l’issue du match, Geoffrey Kondogbia était d’ailleurs positif.

«On ne va pas se mentir malgré la défaite, c’est un résultat positif quand on sait qu’on va jouer le retour à domicile. On sort à moitié satisfait même si ça reste une défaite. En première période, on connaissait leur qualité, leur finesse technique, ils étaient face à leur public, on voulait rester calme et profiter de certaines situations, de mettre de l’intensité, mais on n’a pas réussi. En seconde période, on a monté le rythme. Une première période mitigée, une deuxième beaucoup mieux», a-t-il déclaré au micro de Canal+.