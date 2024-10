Qualifs CAN 2025 : le Cameroun s’offre le Kenya et se retrouve qualifié

La qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se rapproche pour le Cameroun. Opposés au Kenya, les Lions Indomptables ont longtemps bataillé pour trouver la faille. Après une première période nulle et vierge, c’est Boris Enow sur coup franc qui a su trouver la faille peu après l’heure de jeu (63e).

Avec cette victoire 1-0, le Cameroun consolide sa première place dans le groupe J avec cinq points d’avance sur le Zimbabwe et six unités sur le Kenya. Cela permet d’officiellement valider la qualification du Cameroun pour la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc.