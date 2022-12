PSG : Nasser Al-Khelaïfi ouvre la porte à une arrivée de Marcus Rashford !

La suite après cette publicité

Le Mondial 2022 bat son plein mais va bientôt laisser sa place à un mercato hivernal qui s'annonce bouillant. Prêtes à tout pour se renforcer et forcément observatrices des performances actuellement réalisées au Qatar, les plus grosses écuries européennes s'apprêtent à dégainer pour jouer les premiers rôles en fin de saison. Dans cette optique, le Paris Saint-Germain compte bien jouer pleinement sa carte. Dans une interview accordée à Sky Sports, Nasser Al-Khelaïfi, président des Rouge-et-Bleu, a d'ailleurs confirmé un intérêt de longue date.

Questionné sur le cas de Marcus Rashford, dans le viseur des champions de France en titre depuis plusieurs semaines, l'homme fort du club de la capitale n'a pas caché son enthousiasme pour l'international anglais de 25 ans. «C'est un joueur vraiment épatant. Si c'est gratuit, tous les clubs seront après lui, c'est certain. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé auparavant. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties», a tout d'abord avoué NAK avant d'ouvrir clairement la porte à une possible arrivée.

«Peut-être cet été, pourquoi pas ? S'il est agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons», a ainsi envoyé le président parisien. Des déclarations fortes confirmant les informations relayées ces derniers mois. L'été dernier, The Times précisait, à ce titre, que Luis Campos en avait fait sa priorité.

Prêt à surgir pour enrôler l'attaquant des Three Lions (50 sélections, 15 buts), Nasser Al-Khelaifi sera, en attendant, forcément attentif au quart de finale qui attend l'intéressé. Une confrontation face à l'équipe de France d'un certain Kylian Mbappé pour une place en demi-finale avant, peut-être, de voir les deux hommes réunis sous la même tunique. Pour rappel, à compter du 1er janvier, Marcus Rashford sera libre de s'engager avec un autre club en vue d'une signature effective au 1er juillet.

