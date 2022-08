Le PSG prépare une sacrée offre pour Marcus Rashford

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est d'attaque. Cette semaine, les pensionnaires du Parc de Princes vont devoir gérer les tensions entre Neymar et Kylian Mbappé. Une réunion est d'ailleurs prévue entre les deux hommes, Christophe Galtier et Luis Campos. Ce dernier s'en serait bien passé, lui qui a d'autres chats à fouetter. Le Portugais est, en effet, concentré sur le marché des transferts et la quête d'un élément offensif supplémentaire.

La semaine passée, le quotidien L'Equipe a dévoilé que Marcus Rashford était ciblé par les champions de France. Une information confirmée par la presse anglaise qui a évoqué une rencontre entre les dirigeants du PSG et les agents du joueur de Manchester United. Mais vendredi, Erik ten Hag, nouvel entraîneur des Red Devils, a calmé les Parisiens. Questionné sur Marcus Rashford en conférence de presse, le technicien néerlandais a fermé la porte à un départ.

Paris ne lâche pas le morceau

«Il est très important et vous l'avez vu depuis le premier jour où je suis arrivé. Je suis très content de lui. Je ne veux pas le perdre. Bien sûr qu'il fait partie de nos plans. Alors il va rester à Manchester United». Mais le Paris Saint-Germain n'est visiblement pas décidé lâcher le morceau. Le Times et The Sun assurent que le club de la capitale veut s'offrir l'international anglais sous contrat jusqu'en 2023, mais qui a une option pour prolonger d'une année supplémentaire.

Les médias britanniques expliquent que Paris va faire une "méga offre" à Rashford avec un bail longue durée. Les discussions entre le club français et l'entourage du joueur ont bien avancé et sont très positives. Le Times précise de son côté que Luis Campos en a fait sa priorité et estime que l'attaquant a été mal utilisé à Manchester United, où il a changé souvent de coach. Un club qui n'a pas su tirer le meilleur de lui selon le Portugais, qui rêve de l'associer à Kylian Mbappé. Le PSG a encore deux bonnes semaines pour convaincre MU.