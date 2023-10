Les supporters de l’OM sont dégoûtés…

Ce n’est plus du folklore. Mot utilisé au cours des vingt dernières années, lorsque les cars de certaines équipes rivales (PSG, OL) étaient déjà attaqués par certains illuminés. En blessant l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Fabio Grosso, les « indépendants », tels qu’ils sont désignés par les habitués du club phocéen, ont au moins permis d’ôter toute forme d’indulgence pour ce genre de comportement. C’est avant tout de la bêtise crasse, de la violence gratuite. Elle a été immédiatement condamnée par Pablo Longoria, le président du club olympien, récemment confronté à des supporters déjà bien remontés. Mais le plus important, et le plus sain, est de voir la réaction des fans olympiens outrés par ce piteux spectacle.

La suite après cette publicité

La Provence a recueilli quelques témoignages de supporters désireux d’exprimer leur rejet. « J’ai honte de ce qui s’est passé hier soir (dimanche, ndlr). Là, franchement, ce n’est plus possible ». « Ça donne une mauvaise image du football et surtout une mauvaise image de notre club alors qu’en soi, ceux qui étaient là juste pour voir un match de foot n’y sont pour rien. Là, ça va tomber sur le dos de tout le monde. On va encore dire 'les Marseillais, les supporters, voilà ce qu’ils font’ mais ce sont juste quelques personnes qui ne comprennent rien au foot », peut-on lire, parmi plusieurs réactions. Plus parlant encore, le dégoût des patrons de certaines associations de supporters.

À lire

OM-OL : 15 supporters lyonnais blessés à Marseille

Les associations se désolidarisent de l’incident

« Depuis dimanche soir, j’ai trois sentiments. Le premier c’est que je suis dégoûté. Le deuxième c’est que j’ai honte. Le troisième c’est que je suis en colère », a lancé Christian Cataldo, responsable des Dodger’s, sur RMC. « Voilà, il s’est passé ça c’est vrai, ce sont des Marseillais qui ont fait ça mais je ne sais même pas si ce sont des gens qui venaient vraiment au stade. Ça on ne le sait pas, peut-être. Et j’ai honte parce que cela retombe sur Marseille, sur notre club. Ce n’est pas ça Marseille, ce n’est pas ça l’OM pour moi ».

La suite après cette publicité

René Poutet, président du Handi Fan Club OM, a lui carrément décidé d’abandonner son poste suite aux événements de dimanche, comme il l’a expliqué au Phocéen. « Moi, je regrette cette situation, mais je me sens, disons, en décalage avec ce système, et je vais le dire sincèrement, à mon âge, je vais abandonner. J’ai pris cette décision depuis hier, après en avoir discuté avec ma femme. J’ai un certain âge, un âge avancé, et là, je suis écoeuré, écoeuré de voir ce qui s’est passé. Je veux venir au stade en famille, avec des amis, avec des personnes handicapées, avec un tas de choses. Et ce qui s’est passé hier, je crois que pour moi, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Voilà, je vais arrêter. Parce que c’est minable, c’est minable. Je ne me sens plus supporter de… non pas de l’OM, car j’aimerai toujours l’OM, mais je ne me sens plus supporter de football. »

Toutes les associations de supporters se sont désolidarisées de l’incident provoqué par ces fameux "indépendants". Et si jamais l’un d’entre eux était affilié à un groupe, il en serait banni immédiatement. Il va surtout falloir sévir contre ce nouveau fléau. « Il s’est développé un système de supporteurs: les indépendants. C’est un groupe, maintenant, ces gens. Ils se réunissent via les réseaux sociaux, cela met cinq minutes pour se réunir, pour se donner rendez-vous et mettre en place des actions », a expliqué Cataldo, qui demande plus de sévérité. « Je vais plus loin, il faut que ces mecs fassent de la prison, qu’ils soient interdits de stade à vie, ceux qui ont attaqué le bus. » Le message est passé…