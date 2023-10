OM-OL : la colère noire de Pablo Longoria

En raison des incidents survenus en début de soirée, avec le car de Lyon attaqué par des supporters marseillais et Fabio Grosso blessé lourdement au visage, la rencontre entre l’OM et l’OL a finalement été annulée. L’un des projectiles balancés par les fans a d’ailleurs touché Fabio Grosso et Raffaele Longo, son adjoint. Après cet incident, Pablo Longoria a pris la parole pour dénoncer «un acte inadmissible».

La suite après cette publicité

«Bonsoir à tous, pour moi, c’est inadmissible. C’est impensable, inadmissible, ça ne peut pas arriver de faire cela à Fabio Grosso, que je connais bien. Avec 65 000 personnes et des inconscients en dehors du stade, cela n’a pas la place dans notre société, c’est complètement inadmissible», a brièvement lâché le président de l’Olympique de Marseille sur Prime Video, visiblement très furieux. Relancé sur cette soirée honteuse en zone mixte, le dirigeant espagnol n’a d’ailleurs pas hésité à en remettre une couche, adressant notamment ses pensées vers le technicien italien de l’OL.

À lire

OM-OL : des bouteilles de bières à l’origine des blessures de Fabio Grosso

Pablo Longoria était fou de rage !

«Ce sont des circonstances qui sont tout simplement inadmissibles. Tout d’abord, mes premières pensées vont à Fabio Grosso qui est un entraîneur que je respecte et que je connais depuis longtemps, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Je suis allé le voir dès que je suis arrivé au stade, j’ai vu son état et toutes mes pensées vont pour lui, ce qui lui arrive est inadmissible. Qu’un groupe d’inconscients gâchent une fête de football, c’est inadmissible, avec 65 000 supporters, c’est complètement inadmissible», a notamment déclaré le natif d’Oviedo avant de laisser éclater sa rage.

La suite après cette publicité

«Je suis en colère, je suis énervé de cette situation même si c’est en dehors du stade, même si c’est sur la voie publique, ça n’a pas sa place dans le football ni dans la société actuelle, on ne peut pas accepter ça, nous, nous nous sommes pliés à la décision de la Ligue dès les premiers instants car ce qui arrive, c’est très grave. On ne peut pas accepter ce type de situation et surtout je répète que mes pensées vont vers Fabio Grosso parce que c’est une situation qu’on ne peut pas vivre dans le football. Merci». Reste désormais à connaître les sanctions pour une soirée qui restera tristement dans l’histoire du football français… De son côté, l’OM a indiqué se tenir «à la disposition de la Ligue afin que se déroule dans les meilleurs délais et conditions possibles au Stade Orange Vélodrome la rencontre qui était prévue ce dimanche 29 octobre».