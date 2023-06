EdF : Wesley Fofana revient sur le choix des Bleus aux dépens de la Côte d’Ivoire

La suite après cette publicité

En conférence de presse à quelques jours du déplacement à Gibraltar le 16 juin pour la première journée des éliminatoires du Championnat d’Europe, prévu en Allemagne à l’été 2024, le défenseur central de Chelsea Wesley Fofana est revenu sur sa décision de défendre le maillot de l’équipe de France, et ce malgré l’intérêt de la Fédération Ivoirienne de Football de le convaincre de rejoindre les Eléphants pour sa carrière internationale.

«La France a fait mon éducation. C’est le choix du coeur. Par rapport à l’Euro Espoirs, je leur souhaite le meilleur et je préfère être en A. Je ne regrette pas du tout. J’ai eu des échanges avec le sélectionneur mais je suis Français. J’ai toujours joué au foot en espérant porter le maillot de l’équipe de France. Quand on voit l’engouement qu’il y a, on se pose des questions. Mais la France, c’est le choix du coeur. Les JO 2024 ? C’est un objectif pour tout joueur français», a notamment déclaré Wesley Fofana.

À lire

EdF : Wesley Fofana revient sur la saison difficile de Chelsea