Euro 2020 : Danemark - Finlande suspendu

Arrêté suite à un malaise cardiaque de Christian Eriksen juste avant la mi-temps, le match entre le Danemark et la Finlande (0-0) est suspendu dés à présent. Alors que l'inquiétude entoure le milieu danois, l'UEFA a annoncé la suspension de ce match jusqu'à nouvel ordre.

«Le match de l'UEFA EURO 2020 à Copenhague est interrompu pour des raisons médicales» a ainsi annoncé l'UEFA dans un communiqué.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.