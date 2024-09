PL : Manchester United freiné à Crystal Palace

Victorieux sur la pelouse de Southampton (0-3) le week-end dernier et en League Cup contre Barnsley (7-0), Manchester United se déplaçait à Selhurst Park pour affronter Crystal Palace. Pour cette rencontre de la 5e journée de Premier League, Erik ten Hag a décidé d’aligner Christian Eriksen aux côtés de Kobbie Mainoo dans l’entrejeu tandis qu’Amad Diallo, Joshua Zirkzee et Alejandro Garnacho animaient l’attaque mancunienne. Manuel Ugarte et Marcus Rashford ont démarré sur le banc, tout comme Mason Mount et Rasmus Holjund, de retour de blessure. En face, Oliver Glasner a associé Jean-Philippe Mateta à Eddie Nketiah et à Eberechi Eze pour tenter de décrocher un premier succès cette saison en championnat.

Dans une première mi-temps dominée par les Red Devils, Palace a dû s’en remettre à son gardien Dean Henderson pour stopper les tentatives de Garnacho (10e), De Ligt (13e), Zirkzee (42e) et remercier ses poteaux (27e). La première frappe cadrée des Eagles, quant à elle, est arrivée en fin de première période, avec Eze (45e) qui n’a pas inquiété plus que ça André Onana. En seconde période, c’était au tour de Bruno Fernandes de se mettre en évidence avec un bon une-deux avec Zirkzee. Or, la frappe du Portugais est passée juste à côté du poteau droit de Henderson (53e). L’ancien portier de Manchester United s’est par la suite envolé pour repousser une nouvelle tentative de Garnacho (62e). De son côté, Palace a buté à deux reprises sur Onana, avec la frappe de Nketiah et la reprise de Sarr (66e), entré à la place de Mateta, au retour des vestiaires. L’ancien Marseillais a ensuite délivré un caviar pour Eze, dont le tir manque le cadre (73e). Score nul et vierge (0-0) entre Crystal Palace et Manchester United. Un résultat qui laisse le club londonien à la 16e place, pendant que Man Utd stagne à la 11e place.