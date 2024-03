Xavi et le FC Barcelone se sont fixés une deadline

Restera, restera pas ? Depuis plusieurs semaines maintenant, le FC Barcelone multiplie les signes et les déclarations publiques pour convaincre Xavi de rester à son poste la saison prochaine. «Il le sait déjà, j’aimerais qu’il continue» appuyait Joan Laporta dans un entretien à Mundo Deportivo le week-end dernier. Chacun le sait à Barcelone, depuis qu’il a annoncé son départ à la fin de saison, le technicien de 44 ans a redressé ses résultats de manière quasi spectaculaire.

Pour le moment, ce discours ne trouve pas d’écho dans l’oreille de l’entraîneur. Malgré le soutien public de son vestiaire, de la bonne période du moment entre une 2e place en Liga et une confrontation face au PSG en quarts de finale de Ligue des Champions, Xavi campe sur ses positions. Il ne reviendra pas sur sa décision, indiquant avoir autant un besoin de souffler, lui qui a essuyé des critiques acides ces derniers mois, que le club d’entreprendre un nouveau cycle.

Rendez-vous durant la 3e semaine d’avril

Mais il a beau répéter à l’envie qu’il ne changera pas d’avis, la vérité est un peu différente. Poursuivre lui trotte dans un coin de la tête, admettent quelques médias. La direction du Barça le sait et a mis le pied dans la porte. La priorité du club est de conserver son coach plutôt que de faire venir un nouveau profil sur son banc de touche. Selon Sport, les deux parties ont décidé de se voir pour parler franchement de la suite. Rendez-vous est pris pour dans trois semaines.

Une période loin d’avoir été choisie au hasard. Tout le monde en saura un peu plus sur la fin de saison à ce moment-là. Les deux matchs face au PSG (10 et 16 avril) auront eu lieu, tout comme le Clasico face au Real Madrid (21 avril). A ce jour, l’écart de 8 points avec les Merengues semble irrémédiable mais il pourrait être en partie comblé en cas de succès contre le leader, en plus des deux matchs précédents en championnat. Laporta a donc ordonné à ses équipes de n’avancer aucune négociation avec d’autres entraîneurs avant la fin avril.