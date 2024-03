FC Barcelone : Joan Laporta fait une grande annonce pour Xavi

C’est décidément un large plébiscite. Après Deco, le directeur sportif, c’est Joan Laporta qui prend publiquement la parole pour demander à Xavi de rester au FC Barcelone la saison prochaine. L’entraîneur catalan a pourtant affirmé devant la presse le 27 janvier dernier, au soir d’une large défaite à domicile sur Villarreal (5-3) qu’il s’en irait à la fin de la saison. Son contrat court pourtant jusqu’en 2025 mais la pression des résultats, celle des médias et des supporters est grande. Le technicien de 44 ans a demandé à pouvoir souffler plus tôt que prévu. Sauf que depuis cette fameuse annonce, les Catalans n’ont plus perdu. Mieux encore, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions et ont même repris la 2e place de Liga.

Forcément, cela change la donne et avant même de se trouver un nouvel entraineur, le Barça a fait du maintien de Xavi sa priorité, mais il faut parvenir à le convaincre. «Oui, oui, oui, oui, il le sait déjà, j’aimerais qu’il continue, soutient Laporta dans une longue interview à Mundo Deportivo. Mais je lui ai déjà dit à l’époque, quand il parlait de la pression, qu’ici, nous sommes toujours sous pression avec l’expérience qu’il a. Je lui ai demandé s’il y avait un moyen pour qu’il change d’avis, mais je le voyais avec une pression insurmontable qui se voyait sur son visage, alors je lui ai dit de se détendre s’il le voyait ainsi. Il n’arrête pas de dire qu’à la fin de la saison, il partira comme nous l’avons convenu, mais nous verrons. Ne nous mettons pas cette pression car pour le moment, cette formule fonctionne. Par conséquent, nous pouvons toujours dire non, non, non et…»

Laporta : «nous n’avons pas parlé avec Luis Enrique»

Tout le monde l’a compris, faire revenir Xavi sur sa décision sera la mission la plus compliquée. L’entraîneur l’a déjà exprimé à plusieurs reprises, il ne changera pas d’avis malgré les nombreuses questions de la presse à chaque conférence sur ce sujet là. Le soutien de sa direction a déjà bien plus de poids, comme celui du vestiaire. De Robert Lewandowski à Frenkie de Jong en passant par les jeunes pousses du club que Xavi est en train d’aider à éclore, tous ont manifesté leur souhait de le voir poursuivre sa mission à la tête de l’équipe première. C’est même pour cela que Laporta n’a toujours pas discuté avec un autre coach. Tant qu’il ne sentira pas Xavi déterminé à s’en aller, il tentera sa chance. Le président du Barça évoque même le cas Luis Enrique dans cet entretien.

«Luis est une personne que j’aime beaucoup, il a du caractère, de la personnalité, il est très bon, il a ses idées et j’aime ce type de personne, appuie le président. Mais nous n’avons pas parlé avec Luis ou qui que ce soit à cause du respect que nous avons pour Xavi. Vous me direz, bon, mais il faut que cela soit décidé avant parce que tous les agents des coachs vous le disent. Je dis que celui qui veut venir au Barça devra attendre la fin (de saison) car nous ne toucherons à rien jusqu’à ce que Xavi prenne la décision. S’il prend la décision de partir, ceux qui veulent vraiment venir au Barça devront attendre et attendront. S’ils n’attendent pas, rien ne se passe, nous avons une solution.» Les entraîneurs intéressés par le poste sont prévenus. Ils passeront tous après Xavi.