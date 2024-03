FC Barcelone : les trois conditions pour faire rester Xavi

La tendance se confirme. Le 27 janvier dernier, après la débâcle du FC Barcelone à domicile face à Villarreal (3-5), Xavi annonçait publiquement qu’il n’irait pas jusqu’au terme de son contrat (2025) et qu’il avait choisi de quitter le club culé à la fin de la saison. Sauf que depuis cette annonce fracassante, le club catalan n’a plus perdu un match, toutes compétitions confondues (7 victoires, 3 nuls en 10 matches). Et en interne, l’hypothèse d’un revirement de situation concernant l’avenir du coach blaugrana se précise.

Ces derniers temps, le Barça a multiplié les signaux positifs vis-à-vis de Xavi. Même Deco, dirigeant avec lequel Xavi ne s’entend pas forcément bien, a laissé la porte ouverte à un possible changement de cap. «Nous avons dit depuis le début qu’il avait renouvelé son contrat pour deux saisons. Il n’y a pas de discussion. Il a déjà expliqué la situation. Si quelque chose change, nous en parlerons, mais ce n’est pas le moment».

Xavi, option n°1 de Laporta

Hier, El Chiringuito est allé un peu plus loin dans ce dossier. Le média espagnol a ainsi assuré que le président Joan Laporta avait tout bloqué dans ce dossier. En clair, les recherches d’un nouvel entraîneur ont été stoppées, car le boss du Barça veut plus que jamais convaincre Xavi de revenir sur sa décision. Xavi serait donc l’option numéro 1 de Laporta malgré plusieurs contacts avérés avec l’Allemand Hansi Flick. Publiquement, Xavi dit qu’il a pris sa décision, mais en interne, son clan fait savoir qu’il n’est pas impossible qu’il revienne sur sa décision.

El Chiringuito ajoute que Laporta veut discuter avec son entraîneur ces prochains jours, mais qu’un revirement de situation ne sera possible qu’à certaines conditions. Il y en a trois. Tout d’abord, le premier pas doit venir du président Laporta, ce qui est sur le point de se produire. Deuxièmement, les bons résultats actuels doivent bien évidemment se poursuivre. Enfin, Xavi voudrait avoir plus de poids lors du prochain mercato estival. Le coach espagnol s’est souvent heurté à son directeur sportif, Deco, et ce dernier n’a pas souvent écouté les recommandations du champion du monde 2010. Tout ce petit monde saura-t-il mettre un peu d’eau dans son vin pour éviter le divorce ?