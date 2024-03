PSG, Barça : la comparaison osée de Luis Enrique

Présent sur Twitch ce jeudi soir, Luis Enrique est notamment revenu sur les forces actuelles du FC Barcelone, prochain adversaire du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Interrogé sur la qualité de l’effectif catalan, le coach espagnol a d’ailleurs avoué que pas moins de 7 joueurs pourraient aujourd’hui évoluer dans le onze francilien…

«Combien de joueurs du Barça seraient titulaires au PSG ? Ter Stegen, Araujo, Koundé, De Jong, Gundogan, Yamal, Lewandowski sans aucun doute. Et pas seulement au PSG, mais aussi à City, au Bayern, à Arsenal», a ainsi lâché l’homme fort des Rouge et Bleu. Peu surprenant quand on connaît la capacité de ce dernier à effectuer de nombreux changements dans ses compositions de départ…