OM : Jorge Sampaoli relance la concurrence Steve Mandanda - Pau Lopez

«Steve, comme depuis le début de la saison, a rendu un match très propre avec des arrêts décisifs, a souligné Dimitri Payet, après la victoire face à Qarabag (3-0), au micro de Canal+. Mais bon on ne doute plus de Steve, ce n'est plus d'actualité». Aujourd'hui cantonné à un rôle de doublure de Pau Lopez dans les cages de l'OM, l'international français a réalisé deux performances solides lors de la double confrontation face au club azéri en Ligue Europa Conference et a montré que Jorge Sampaoli pouvait toujours compter sur lui.

«C’est sûr que ce n’est pas notre meilleur match mais on a gagné c’est l’essentiel. Ils ont eu pas mal de situations, après j’ai joué mon rôle du mieux que je pouvais, je suis content individuellement et collectivement», avait-il expliqué après la victoire au match aller, où il avait également été décisif. Mais en l'espace de ces deux confrontations européennes, son rôle de doublure pourrait être remis en cause et cela pourrait changer les plans de Sampaoli.

«Il n'y a pas une compétition pour l'un ou pour l'autre»

Présent en conférence de presse ce samedi avant le déplacement à Troyes, dimanche (17h05), le technicien argentin est revenu sur la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez. Alors que le portier espagnol semblait avoir définitivement gagné sa place dans les cages olympiennes, Sampaoli a avoué que les récentes prestations pourraient avoir changé les choses. D'autant plus que Pau Lopez reste sur sept buts encaissés lors de ses cinq derniers matches...

«Il y a une concurrence très saine entre les deux. Steve reste sur deux très bonnes prestations, ça nous rend la tache difficile, mais ça nous rend heureux de le voir comme ça. Cela nous donne la possibilité de faire un turnover dans les buts sans aucun problème. Il n'y a pas une compétition pour l'un ou pour l'autre. S'ils arrivent à garder ce niveau dans le temps, il n'y aura aucun souci, que ce soit pour la Ligue 1 ou la C4, on pourra choisir entre les deux». Reste à savoir si Mandanda peut maintenant retrouver sa place en Ligue 1.