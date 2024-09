Arturo Vidal incendie le sélectionneur du Chili

C’était une soirée historique du côté de la Bolivie dans la nuit de mardi à mercredi. La Tri a su s’imposer 2-1 contre le Chili et a remporté son premier match officiel à l’extérieur depuis 31 ans. Largué à 4 points de son adversaire et de la place de barragiste pour la Coupe du monde 2026, le Chili est en grande difficulté et pourrait manquer son troisième mondial de suite. Cela ne passe pas du côté des anciens de la sélection chilienne, à commencer par Arturo Vidal.

Le milieu de terrain de 37 ans qui évolue désormais du côté de Colo-Colo est actuellement blessé et n’a plus porté le maillot de la sélection depuis septembre 2023. Face à cette déconvenue, il a dégoupillé sur la plateforme Kick en reprenant de volée le sélectionneur Ricardo Gareca : «il semble que cet imbécile ne regarde pas les matchs de Copa Libertadores, il ne regarde que le championnat argentin. Il doit arrêter d’inventer. Le football, c’est très simple. Le pire, c’est qu’on fait piètre figure face à ces idiots contre qui on a gagné deux Copas.»