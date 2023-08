PSG : Ousmane Dembélé frustré du match nul concédé à Toulouse

La suite après cette publicité

L’ailier international tricolore Ousmane Dembélé, entré en jeu lors du match nul à Toulouse (1-1), a fait sa première apparition sous le maillot du Paris Saint-Germain ce samedi soir. S’il n’a pas été décisif, le champion du monde 2018 a néanmoins été remuant sur son couloir droit en seconde période. Interrogé au micro de Canal + quelques instants après le coup de sifflet final au Stadium, l’ancien attaquant du FC Barcelone n’a pas caché sa déception à la suite de ce deuxième score de parité concédé par le club de la capitale en deux journées, une semaine après avoir été tenu en échec par le FC Lorient à domicile (0-0).

«Ca fait plaisir pour mes débuts avec le PSG, même si c’est frustrant de ne prendre qu’un point, parce que je pense qu’on avait la maîtrise du match. On a perdu des ballons bêtes qu’on ne devait pas perdre à 1-0 et le penalty vient de là. Mon action ratée ? Prochaine fois, je mets les vissés parce que je glisse souvent sur ce genre d’occasion. C’est sur ce genre de petits détails qu’on peut avoir le 2-0 et gagner. L’arbitre ? Je sais pas sur le penalty, mais sur les 10 dernières minutes, il a été trop gentil, mais ça ne vient pas de l’arbitre, mais de nous. C’est frustrant, on avait la maîtrise du match. Revenir de Toulouse avec seulement un point, c’est rageant.»