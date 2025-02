Real Madrid : Kylian Mbappé a changé

Après plusieurs années passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (26 ans) a fait le grand saut vers l’Espagne et le Real Madrid l’été dernier. Malgré des statistiques plutôt honorables, ses premiers pas dans la capitale ibérique ont été critiqués. Mais le Français a travaillé dur pour changer la donne. Interrogé par L’Equipe, un membre de l’encadrement madrilène a évoqué la métamorphose du capitaine des Bleus.

«On le sent libéré et beaucoup plus relâché que lors de ses premiers mois. Il assume d’ailleurs de plus en plus de responsabilités. Par exemple, il n’hésite plus à parler pour motiver et conseiller tactiquement ses coéquipiers.» Une attitude de leader qui plaît beaucoup en interne. Attendu ce soir au Santiago-Bernabéu face à Manchester City en Ligue des champions, KM9 espère montrer la voie aux siens.