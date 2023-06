JT Foot Mercato : Liverpool est sur tous les fronts pour se renforcer

Liverpool veut du lourd cet été

En Angleterre, Liverpool sort d’une saison très compliquée en Premier League, les Reds cherchent donc à se renforcer cet été, d’ailleurs ils sont les favoris pour signer l’un des attaquants star de ce mercato… En effet, c’est une info qui fait la Une en Italie, selon La Gazzetta dello Sport, Liverpool va démarrer les enchères pour Victor Osimhen ! Le club anglais serait en pole position sur le dossier, d’autant que le buteur du Napoli aurait fait savoir à ses dirigeants que Liverpool est sa destination favorite ! Des premiers contacts ont été pris avec l’agent du joueur. Jürgen Klopp et ses dirigeants seraient également à l’affût sur le dossier Federico Chiesa ! Mais là aussi plusieurs équipes sont dans la course, avec notamment le PSG et le Bayern qui suivraient l’Italien avec intérêt… Autre joueur où la concurrence est rude c’est Gabri Veiga ! Dans le viseur de nombreuses écuries européennes, comme le Real Madrid, le Barça, Man City ou encore Newcastle, il est également suivi par les Reds, selon Sport. En revanche, ces derniers ne seraient pas chauds pour payer le prix réclamé par le Celta : 40 M€, soit le montant de sa clause libératoire. Liverpool aime aussi les jeunes pépites françaises, on vous parlait par exemple d’un intérêt des Reds pour Khephren Thuram, dès le mois d’avril. Eh bien récemment, c’est L’Équipe qui confirme que des échanges ont eu lieu avec l’OGC Nice le concernant. Le jeune international français serait séduit à l’idée de rejoindre le club de la Mersey. Mais là encore le prix est élevé, puisque d’après nos infos Nice en demande au moins 50M€… Autre Français apprécié par Liverpool c’est Manu Koné, du Borussia Mönchengladbach. Les Reds ont d’ailleurs contacté leurs homologues allemands. Le joueur serait lui aussi ravi de rejoindre le club anglais. Enfin, dernier tricolore dans les petits papiers de Liverpool, c’est Jules Koundé ! Le défenseur des Bleus intéresse également Chelsea et Man United, mais d’après le Mirror les dirigeants des Reds seraient vraiment fans de Koundé et pourraient faire une offre à hauteur de 50 M€ pour se l’offrir. De quoi soulager les finances du FC Barcelone ! Pour finir, Liverpool est également attiré par Keito Nakamura, l’international japonais que tout le monde s’arrache ! De nombreuses équipes de Bundesliga, de Ligue 1 et donc de Premier League sont déjà sur les rangs pour le signer, pour le plus grand bonheur du LASK Linz, en Autriche, qui l’avait acheté 500 000 euros en 2021 et qui devrait faire une belle plus-value.

Navas vers la Serie A ?

Un grand club d’Europe pourrait offrir une porte de sortie à Keylor Navas ! Il revient de son prêt du côté de Nottingham Forest, il ne devrait pas rester à Paris où il serait la doublure de Gianluigi Donnarumma. Et justement, ça tombe bien d’après La Gazzetta dello Sport, puisque l’Inter l’aurait placé dans sa short-list, en cas de vente d’André Onana. Le portier camerounais pourrait partir du côté de Manchester United, en échange de 50 M€ ! Navas serait donc l’un des favoris pour le remplacer à Milan. D’ailleurs, deux autre noms que l’on connaît bien en France sont également suivis par les Nerazzurri, il s’agit d’Hugo Lloris et de Yann Sommer !

À lire

Le FC Barcelone et Liverpool ciblent un jeune latéral prometteur

Les officiels du jour

Robbie Keane va connaître sa première expérience en tant que coach numéro 1 ! En effet, le club israélien du Maccabi Tel Aviv a décidé de faire confiance à l’ancien buteur irlandais de 42 ans qui a signé un contrat de deux ans ! Luka Modrić prolonge avec le Real Madrid ! Il est désormais lié à la Maison Blanche jusqu’à l’été 2024. Kalidou Koulibaly quitte déjà Chelsea ! Il file à Al Hilal contre un chèque de 25 M€ ! Il rejoint donc Ruben Nuves, arrivé un peu plus tôt au sein du club saoudien…