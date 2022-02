OM-Qarabag : les revenants ont fait le boulot

La suite après cette publicité

La Coupe de France et les coupes européennes, Ligue des Champions à part, c'est souvent l'occasion pour les entraîneurs de faire des petits ajustements, de faire souffler quelques éléments et d'en remettre certains. L'Olympique de Marseille, qui accueillait Qarabag en seizièmes de finale aller de la Conference League, avait cette occasion.

Pour commencer, les Olympiens ont fait le travail puisqu'ils se sont imposés sur le score de trois buts à un grâce à un doublé d'Arek Milik. Mais surtout, la composition de départ était très différente. Saliba, Payet, Caleta-Car, Rongier et Guendouzi étaient sur le banc tandis que Steve Mandanda débutait, qu'Alvaro retrouvait le goût du football, qu'on revoyait Leonardo Balerdi.

Mandanda reste Mandanda

Évidemment, tous les yeux étaient rivés sur la défense centrale et le portier. Steve Mandanda n'avait plus joué depuis la Coupe de France et une rencontre face à Chauvigny (le 2 janvier) et Alvaro avait pris les foudres de sa direction après une interview dans Marca. Lui aussi était porté disparu depuis Chauvigny (6 minutes).

Les deux ont été plutôt sérieux pour une reprise, Mandanda a même fait quelques arrêts de très grande classe quand Alvaro a envoyé, sur un corner offensif, une balle sur la barre transversale. Jorge Sampaoli a visiblement apprécié la performance de ces deux hommes : « c'est bien, ça nous donne la possibilité d'avoir une tranquillité, qu'on peut compter sur tout le monde. On va en avoir besoin avec le calendrier chargé », a expliqué El Pelado.

Pol Lirola, lui aussi passé en Conference de presse, n'était pas du tout étonné de la performance du capitaine de l'Olympique de Marseille : « non, je ne suis pas surpris. On le voit à l'entraînement, c'est un grand pro. C'est une personne et un joueur très apprécié dans le vestiaire et dans la ville, c'est une légende. Il a fait un très grand match, je ne peux pas en dire plus ». De bon augure pour les exclus des dernières semaines ?