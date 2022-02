OM-Qarabağ : les notes du match

L’Olympique de Marseille recevait Qarabag ce jeudi soir en barrage aller de la Ligue Europa Conférence. Un match à bien négocier pour les hommes de Jorge Sampaoli, qui avait choisi de procéder à un large turn-over (Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez, Konrad de la Fuente ou Pape Gueye étaient par exemple titulaires) afin de croire en un printemps européen. Il leur fallait d’ailleurs s’employer d’entrée face aux offensives adverses. Kady allumait la première mèche depuis le côté droit, mais son tir passait à côté des cages olympiennes (2e). Konrad De La Fuente répondait d’un bel enchaînement, ratant toutefois le cadre sur son tir (3e). Les Azerbaïdjanais ne s’en laissaient pas compter et continuaient leur bonne entame. Abdellah Zoubir obligeait ainsi Mandanda à un arrêt du pied peu académique (7e). L’international tricolore était ensuite tout heureux de voir Leonardo Balerdi dégager une reprise de Filip Ozobic (12e).

Arkadiusz Milik tentait de sonner la révolte d’une frappe du gauche à l’entrée de la surface, finalement détournée par Luka Gugeshashvili (13e). Ce premier quart d’heure emballé donnait ensuite lieu à une domination plutôt stérile des hommes en noir ce soir jusqu’à la demi-heure de jeu. Les Ciel-et-Blanc parvenaient ensuite à davantage poser le pied sur le ballon, comme réveillés par la tentative lointaine de Boubacar Kamara, qui frôlait la transversale adverse (30e). Les Phocéens allaient concrétiser ce léger mieux avant la pause. Milik profitait d’un corner mal repoussé pour ouvrir le score à bout portant (1-0, 39e). Le Polonais profitait quelques instants plus tard d’un ballon de Gueye et d’un mauvais alignement de la défense pour battre le portier de près (2-0, 44e). Mandanda assurait ensuite sur une incursion de Toral Bayramov (45e).

Au retour des vestiaires, Ozobic trouvait l’extérieur du poteau gauche de Mandanda et faisait passer un énorme frisson dans les tribunes de l’Orange Vélodrome (50e). Zoubir et sa bande ne baissaient pas les bras et continuaient à attaquer, sans toutefois se montrer efficaces, à l’image de cette tête d’Ozobic contrée par Balerdi (62e). Mandanda sortait ensuite une superbe frappe d’Ibrahima Wadji main opposée (64e). Sampaoli décidait alors d’injecter du sang frais en faisant entrer Dimitri Payet, Bamba Dieng et Mattéo Guendouzi (68e). Et si l’OM retrouvait immédiatement un peu d’allant, grâce aux incursions de Payet, il en fallait plus pour décourager leurs valeureux opposants du soir qui repartaient à l’attaque.

Mandanda réalisait un nouvel arrêt de classe sur une talonnade de Kady à bout portant, finalement signalé hors-jeu (78e). Le gardien marseillais, très bon ce soir, sur sa ligne comme au pied, était ensuite suppléé par un Kamara bien revenu face à la menace Wadji (80e). Kady, très remuant, s’essayait à un tir du gauche, trop enlevé (82e). Le Brésilien était finalement récompensé de ses efforts et réduisait le score en reprenant un centre tendu de Patrick Andrade (2-1, 85e). Payet obligeait Gugeshashvili à une parade sur coup franc (89e) puis servait Alvaro, dont la tête heurtait la barre adverse (90e +1). Le Réunionnais, d’un plat du pied gauche, délivrait l’OM dans le temps additionnel sur un superbe travail de Dieng côté droit dans la surface (3-1, 90e +2). Score final (3-1). Les Marseillais prennent une bonne option pour la qualification en 8e de finale.

Mandanda (8) : voir ci-dessus

Lirola (3,5) : c'est dans un pur rôle de latéral droit que l'Espagnol a évolué cette fois-ci. Il a été inexistant sur les phases offensives et a surtout essayé de bien défendre face à Zoubir ce qui n'a pas toujours été le cas dans ce match. Il a pu compter sur l'aide de Cengiz pour limiter les espaces. Mais il a fait preuve d'un trop grand laxisme entre les lignes surtout après l'heure de jeu. C'est souvent de son côté que les joueurs de Qarabag ont trouvé des espaces.

Alvaro Gonzalez (3,5) : quelques jours seulement après son interview dans la presse espagnole où il se plaignait ouvertement de son traitement, Alvaro Gonzalez débutait enfin une rencontre avec l'OM. Et ses premières minutes ont été très compliquées. En retard sur ses interventions, il a eu beaucoup de difficultés à tenir Wadji dans la profondeur. Sans Balerdi, il aurait eu encore plus de problèmes défensifs. Le défenseur espagnol a semblé en manque de confiance dans ce match même s'il a gagné quelques duels.

Balerdi (5) : contrairement à Alvaro, même s'il a aussi été mis en difficulté par les appels et les courses de Wadji, le jeune défenseur argentin a pu rattraper le coup avec sa vitesse. À la course, il a plusieurs fois rattrapé l'attaquant sénégalais et donc pu intervenir proprement avec des tacles précis. Il a été intéressant dans son jeu de tête et a essayé de relancer proprement même s'il a fini par laisser Kamara prendre le contrôle du jeu. C'est celui qui s'en est le mieux sorti dans la défense.

Luan Peres (4) : le défenseur brésilien était aligné comme souvent maintenant sur le couloir gauche de la défense marseillaise. À l'image de son équipe, son début de match a été assez mitigé. Face à l'ailier brésilien Kady, il a eu du mal à gérer ses courses. Offensivement, il n'a pas spécialement apporté à son équipe et son duo avec Konrad De La Fuente a été inoffensif. Mais petit à petit, il est monté en puissance et a été propre défensivement avec quelques belles interventions sur des centres surtout.

Gueye (6,5) : probablement le meilleur milieu de terrain marseillais ce jeudi soir. L'international sénégalais, tout juste vainqueur de la CAN avec son pays, a livré une belle prestation aussi bien dans son impact défensif que dans son apport offensif. Son action sur le deuxième but illustre parfaitement son match. Après une belle intervention dans le camp adverse, il délivrait un caviar pour Milik qui n'avait plus qu'à ajuster le gardien (45e). Tout au long de la rencontre, il n'a pas baissé en intensité.

Kamara (6) : il n'était pas forcément prévu en défense centrale dans cette rencontre mais le beau visage affiché par Qarabag et les difficultés d'Alvaro à tenir son attaquant l'ont contraint à redescendre doucement dans une défense à trois. Et dans ce rôle, le jeune joueur de 23 ans est excellent. Utile dans les duels, son sens du placement et de l'anticipation ont permis d'annihiler plusieurs offensives adverses. Il a aussi joué juste. Mais son repositionnement a permis à l'OM de ne pas couler totalement.

Gerson (4) : le milieu brésilien a réalisé un match plus que quelconque ce jeudi soir. Il était attendu pour être le leader de l'entrejeu en l'absence d'un Guendouzi notamment mais il a été trop discret dans ce match. On attendait beaucoup mieux de sa part surtout dans la maîtrise du ballon où il a souvent laissé seul Pape Gueye s'occuper de faire le jeu. Remplacé par Guendouzi. L'habituel titulaire a apporté plus de mouvement au milieu et dans les projections vers l'avant.

Under (4) : habitué à être le meilleur offensif marseillais, l'international turc a alterné le bon et le moins bon dans ce match. Son pied gauche est toujours aussi dangereux et sa capacité à éliminer en un contre un reste un gros atout pour les siens. Mais contrairement à d'habitude, il n'a pas été inspiré dans le dernier geste. Mais il a été utile dans son repli défensif pour épauler Lirola notamment. Remplacé par Bamba Dieng. Le Sénégalais a été actif sur le front de l'attaque. C'est un bon travail de sa part qui offre le but à Payet.

Milik (7) : l'attaquant polonais, en grande forme depuis quelques matchs, était attendu dans cette rencontre. À l'image de son équipe, il a connu des débuts compliqués surtout avec le ballon où il n'a pas été très juste. Il arrivait cependant à se montrer dangereux rapidement d'une belle frappe (14e). C'est sur l'un des temps forts de son équipe qu'il a trouvé la faille peu avant la pause. Après avoir envoyé une tête sauvée sur sa ligne, il suivait bien et poussait au fond (42e). Un but qui lui a donné encore plus de confiance. Deux minutes plus tard, bien servi par Gueye, le Polonais ajustait tranquillement le gardien et inscrivait donc un doublé (44e). Mais en dehors de son doublé, il n'a pas vraiment été dans un grand jour. Remplacé par Payet à la 69e. C'est lui qui offre le but du break dans les derniers instants à l'OM. Un but important.